Kastamonu'da denize yüzen genç boğularak hayatını kaybetti

Cide ilçesinde abisi ile denize giren Ersan Demirci boğularak yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, ağabeyi ile beraber denize giren Ersan Demirci boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gebeş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Ersan Demirci, bir haber ajansında yerel muhabirlik yapan ağabeyi Erdem Demirci ile beraber denize girdi. Dalgalara kapılan Ersan Demirci, kıyıya ulaşmak için mücadele etti.

AĞABEYİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ağabeyi Erdem Demirci ve çevredeki vatandaşlar, denizde çırpınan Ersan Demirci'yi kurtarmak için çabaladı. Kıyıya çıkartıldığında, genç adamın boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Demirci'nin cansız bedeni Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ağabeyi Erdem Demirci de sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ersan Demirci'nin 8 ay önce evlendiği öğrenildi.



