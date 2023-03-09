Kastamonu'da din görevlilerinden deprem bölgesine maaş yardımı Kastamonu'da görev yapan bin 500'den fazla din görevlisi, her ay maaşlarından 300 lirayı deprem bölgesine gönderecek.

Asrın felaketinin yaralarını sarmak için ülke genelinden depremzedelere yardımlar geliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu Müftülüğü tarafından, yardımların devamlılığını sağlamak amacıyla kampanya başlatıldı.

Müftüler, imamlar, vaizler ve Kur'an kursu öğreticileri olmak üzere yaklaşık 1500 kişi, maaşlarından 12 ay süresince en az 300 liranın deprem bölgesine gönderilmesi için bankaya dilekçe verdi.

Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, depremin ardından bir toplantı yaptıklarını ve toplanın ardından yardım kampanyasını başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

"Her ay maaşlarından 300 lira verecekler"

Kampanyanın din görevlileri tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlatan Bilgiç, şunları söyledi:

Cemaatin karşısına çıktığımızda onları yardıma davet ettiğimiz zaman önce bizim kendi vicdanımıza bir şeyler yapmamız lazım. Biz de tutarlı olmak, cemaatimize örnek olmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Din görevlilerimizin her ay maaşından 300 lira, müftülerimizin de en az bin lira vermesinin uygun olacağını arz ettik ama bunun gönüllük esasına göre olmasının altını çizdik. Banka müdürüyle görüştük. 'Bizim maaşımızdan her ay kesinti yapılacak' dedik.

"Yılda 3 milyon lirayı geçeceğiz"

Kampanyaya 1500'den fazla din görevlisinin katıldığını, bu sayının da her geçen gün arttığını ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti: