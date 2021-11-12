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    Kastamonu'da freni boşalan kamyonun sürücüsü araçtan atlayarak kurtuldu

    Kastamonu-Ankara karayolu Budamış Mahallesinde yokuştan indiği sırada tomruk yüklü kamyonun freni boşaldı. Durumu fark eden sürücü, ormanlık alana doğru sürdüğü kamyondan atlayarak kurtuldu.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 00:45
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    Kastamonu'da freni boşalan kamyonun sürücüsü araçtan atlayarak kurtuldu

    Kastamonu-Ankara karayolu Budamış Mahallesi Cezbeli Sokak üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tomruk yüklü kamyonun, Kastamonu’ya şehir merkezine doğru seyir halinde iken yokuştan indiği sırada freni boşaldı.

    KAMYONU ORMANLIK ALANA SÜRÜP, ARAÇTAN ATLADI

    Freninin boşaldığını fark eden kamyon şoförü, kamyonu ormanlık alana doğru sürerek kendisi de araçtan atladı. Kontrolden çıkan kamyon, önce yol kenarındaki otobüs durağına çarptı, ardından şarampolde yuvarlandı. Kazada, kamyon sürücüsü araçtan atladığı sırada yaralandı.

    ŞOFÖR KAZAYI HAFİF YARALI ATLATTI

    Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada, araçtaki tonlarca tomruk etrafa savrulurken, kamyonun çarptığı durakta vatandaşların bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

    Kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

    Kastamonu da freni boşalan kamyonun sürücüsü araçtan atlayarak kurtuldu #1

    Kastamonu da freni boşalan kamyonun sürücüsü araçtan atlayarak kurtuldu #2

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