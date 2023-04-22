Kastamonu'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı Kastamonu’da bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İHA

Kastamonu il merkezi Sunta köprüsünde, Özgür E. idaresindeki 10 BFD 41 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

Ekipler olay yerine geldi

Kazada sürücü Özgür E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.