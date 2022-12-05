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Kastamonu'da hastanede yangın çıktı: 8 hasta dumandan etkilendi

Kastamonu'da hastanede yangın çıktı: 8 hasta dumandan etkilendi

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iddialara göre dahiliye servisinde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Dumandan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı.