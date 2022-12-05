Petrol
86.12
0.64%
Euro
19.6981
0.35%
Dolar
18.6245
-0.05%
Altın
1.082
0.50%
Borsa
4963
0.00%
Bitcoin
327.322
1.30%
BTXN Coin
5.39
-0.55%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Kastamonu'da hastanede yangın çıktı: 8 hasta dumandan etkilendi

    Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iddialara göre dahiliye servisinde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Dumandan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı.
    • 05.12.2022 - 08:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da hastanede yangın çıktı: 8 hasta dumandan etkilendi

    Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde iddialara göre dahiliye bölümünde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı.

    Alevlerin odayı ve yataklara sarması üzerine hastane görevlileri tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

    Yangın söndürüldü

    İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkan yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangın sebebiyle hastanede yoğun duman oluştu. Hastane personeli tarafından dahiliye bölümünde yatan hastalar, başka servislere alındı. Hastaların tahliye edilmesiyle dahiliye bölümü kapatıldı.

    Kastamonu da hastanede yangın çıktı: 8 hasta dumandan etkilendi #1

    8 hasta dumandan etkilendi

    Ayrıca yoğun duman sebebiyle 8 hastanın etkilendiği belirlendi. Şikayetler üzerine dumandan etkilenen hastalar, acil servise kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

    Dahiliye bölümünde odada çıkan yangın sebebiyle büyük oranda hasar oluştu. Yatakların ve odada bulunan cihazların arıza yaptığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    Kastamonu da hastanede yangın çıktı: 8 hasta dumandan etkilendi #2

    İncelemeler devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, dahiliye bölümünde temizlik çalışmaları devam ederken, yangın sonrası emniyet güçleri hastanede incelemelerde bulundu.

    Kastamonu da hastanede yangın çıktı: 8 hasta dumandan etkilendi #3


    Gaziantep'te 4 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
    3. Sayfa

    Gaziantep'te 4 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Tesla, Çin'de satılan 400 binden fazla otomobili geri çağırdı
    Teknoloji

    Tesla, Çin'de satılan 400 binden fazla otomobili geri çağırdı

    Görüş Bildir