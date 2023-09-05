Kastamonu'da hayvan otlatan şahsa ayı saldırdı Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde hayvan otlattığı sırada ayının saldırdığı vatandaş, çevrede bulunan köpekler sayesinde kurtuldu. Ağır yaralanan vatandaş, tedavi altına alındı.

İHA

Kastamonu'da yaşanılan feci olayda, bir kişi ağır yaralandı..

Devrekani ilçesine bağlı Yazıbelen köyünde meydana gelen olayda, hayvan otlatan 60 yaşındaki Ali Osman Celiloğlu, ayının saldırısına uğradı.

Ayının saldırısı neticesinde ağır yaralanan Ali Osman Celiloğlu, çevrede bulunan köpekler sayesinde kurtuldu. Sesleri duyarak olay yerine gelen Ali Osman Celiloğlu'nun yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ağır yaralanan kişinin tedavisi sürüyor

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devrekani Devlet Hastanesine kaldırılan Celiloğlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Vücudunda derin yaralar olduğu öğrenilen Ali Osman Celiloğlu, ameliyata alındı. Celiloğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.