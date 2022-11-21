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    Kastamonu'da iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı

    Kastamonu´da D775 karayolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
    • 21.11.2022 - 04:46
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    Kastamonu'da iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı

    Kastamonu'nun Tosya ilçesi D775 karayolunda, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan 55 HC 079 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

    Kafa kafaya çarpıştılar

    Aynı yolda meydana gelen farklı bir trafik kazasında ise Tosya istikametinde seyir halinde olan 37 GH 640 plakalı otomobil ile plakası tespit edilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile savrulan 37 HG 640 plakalı otomobil ormanlık alana uçtu. Kazada plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü yaralandı.

    Kastamonu da iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı #1

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, yaralı sürücü olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kastamonu da iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı #2

    Kastamonu da iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı #3


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