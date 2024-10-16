Kastamonu'da kaçakçılık ile mücadele: 33 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

İHA
Kaçakçılara yönelik çalışmalar sürüyor...
Bu kapsamda, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, arama çalışması gerçekleştirdi.
33 BİN 400 ADET DONDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen mücadele çerçevesinde il merkezindeki bir adreste arama yapıldı.
Aramada bin 670 paket halinde 33 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken, operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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