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Kastamonu'da kaçakçılık ile mücadele: 33 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kastamonu'da kaçakçılık ile mücadele: 33 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen mücadele çerçevesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.