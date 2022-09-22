Kastamonu'da kayalıklara oturan teknedeki balıkçılar denize düştü

Kastamonu Bozkurt'ta kayalıklara oturan balıkçı teknesindeki 2 mürettebat, denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsun’dan Kastamonu açıklarına balık tutmak için gelen balıkçı teknesi, Karadeniz'de oluşan dalgalardan kaçmak için Bozkurt'un İlişi Limanı'na sığınmak istedi.

Denizdeki dev dalgalar sebebiyle sürüklenen balıkçı teknesi, İlişi Limanı girişinde kayalıklara doğru savruldu. Balıkçı teknesinin kayalıklara çarpması neticesinde teknede bulunan 2 balıkçı, denize düştü.

Çevredeki balıkçılar yardım etti

Boğulma tehlikesi geçiren ve dev dalgalar arasında kaybolmaya başlayan balıkçılara, yine çevrede bulunan balıkçılar yardım etti.

2 balıkçı hastaneye kaldırıldı

Balıkçılar, boğulma tehlikesi geçiren ve denizde sürüklenen 2 mürettebatı kurtararak kıyıya çıkardı. İHA'nın haberine göre, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince 2 balıkçı, Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dev dalgaların kayalıklara sürüklediği ve çarpmanın etkisiyle hasar gören balıkçı teknesi ise içine su alması sebebiyle battı.

Kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile jandarma ekipleri, balıkçılara bir süre denize açılmamaları konusunda uyarıda bulundu.