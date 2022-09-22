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    Kastamonu'da kayalıklara oturan teknedeki balıkçılar denize düştü

    Kastamonu Bozkurt'ta kayalıklara oturan balıkçı teknesindeki 2 mürettebat, denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.
    • 22.09.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 18:00
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    Kastamonu'da kayalıklara oturan teknedeki balıkçılar denize düştü

    Samsun’dan Kastamonu açıklarına balık tutmak için gelen balıkçı teknesi, Karadeniz'de oluşan dalgalardan kaçmak için Bozkurt'un İlişi Limanı'na sığınmak istedi.

    Denizdeki dev dalgalar sebebiyle sürüklenen balıkçı teknesi, İlişi Limanı girişinde kayalıklara doğru savruldu. Balıkçı teknesinin kayalıklara çarpması neticesinde teknede bulunan 2 balıkçı, denize düştü.

    Çevredeki balıkçılar yardım etti

    Boğulma tehlikesi geçiren ve dev dalgalar arasında kaybolmaya başlayan balıkçılara, yine çevrede bulunan balıkçılar yardım etti.

    Kastamonu da kayalıklara oturan teknedeki balıkçılar denize düştü #1

    2 balıkçı hastaneye kaldırıldı

    Balıkçılar, boğulma tehlikesi geçiren ve denizde sürüklenen 2 mürettebatı kurtararak kıyıya çıkardı. İHA'nın haberine göre, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince 2 balıkçı, Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Dev dalgaların kayalıklara sürüklediği ve çarpmanın etkisiyle hasar gören balıkçı teknesi ise içine su alması sebebiyle battı.

    Kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile jandarma ekipleri, balıkçılara bir süre denize açılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

    Kastamonu da kayalıklara oturan teknedeki balıkçılar denize düştü #2

    Kastamonu da kayalıklara oturan teknedeki balıkçılar denize düştü #3


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