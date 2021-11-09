Euro
11.2413
0.17%
Dolar
9.6964
0.19%
Altın
568.55
0.16%
Borsa
1.609
0%
Bitcoin
654.775
3.59%
BTXN Coin
22.92
-2.59%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Kastamonu'da kontrolünü kaybeden sürücü refüje çarptı

    Kurtgömeç köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak refüje çarptı. Kaza sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, ekipler çevrede incelemelerde bulundu.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 02:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da kontrolünü kaybeden sürücü refüje çarptı

    Kastamonu Kurtgömeç köyü mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

    E.D. idaresindeki 37 DH 405 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı.

    Kastamonu da kontrolünü kaybeden sürücü refüje çarptı #1

    HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Kazada otomobil sürücüsü, aracından fırlayarak şarampolde savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazanan ardından emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

    Kastamonu'da kontrolünü kaybeden sürücü refüje çarptı VİDEO

    Kastamonu da kontrolünü kaybeden sürücü refüje çarptı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir