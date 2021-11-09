Kastamonu'da kontrolünü kaybeden sürücü refüje çarptı
Kurtgömeç köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak refüje çarptı. Kaza sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, ekipler çevrede incelemelerde bulundu.
- İHA
- 09.11.2021 - 02:00
Kastamonu Kurtgömeç köyü mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.
E.D. idaresindeki 37 DH 405 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Kazada otomobil sürücüsü, aracından fırlayarak şarampolde savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanan ardından emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Kastamonu'da kontrolünü kaybeden sürücü refüje çarptı VİDEO