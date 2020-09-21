Kastamonu'da köy imamı ‘ayısavar’ yaptı

Bahçesindeki arı kovanları ile sebze ve meyveleri ayılara kaptırmamak için tahterevalli benzeri "ayısavar" kuran köy imamı, ucuz ve pratik bir çözüm geliştirdiğini söyledi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Deliktaş köyünde imam olarak görev yapan 54 yaşındaki Durmuş Ünlü'nün, bahçesinde kurduğu "ayıvasar" su ile çalışıyor.

Yatay şekilde duran ahşap direğin ucuna bağlı teneke kap, su ile her dolduğunda ağırlaşınca aşağı doğru iniyor ve direği yerinden kaldırıyor. Bu sırada teneke kaptaki su yere dökülüyor ve ahşap direk tekrar yerine düşüyor.

Direğin sac levhalara çarpmasıyla da büyük bir gürültü kopuyor.

SESİ DUYAN AYI GERİ KAÇIYOR

İmam Ünlü, bahçesindeki arı kovanları ile meyve ve sebzelere ayıların sürekli zarar vermesi nedeniyle böyle bir çözüm bulduğunu söyledi.

Arı kovanlarının etrafını sac ile çevirmesine rağmen yine de ayılara engel olamadığını belirten Ünlü, şöyle konuştu:

Köy imamının kurduğu su ile çalışan ayısavar İZLE

“Benim bu çevrilmiş olan sacın içinde arılarım var. Değişik zamanlarda ayı geldi, 4 kovanımı aldı. Bu sacı çektim fakat yine beni burada çok rahatsız etti. Meyveleri bırakmadı, bir de bu bostanı, ekmiş olduğum mısır, fasulye bunları berbat etti. Bunu da ben çocukluğumda bir yerde görmüştüm. O şekilde bundan korkacağını düşünerek yaptım ve faydasını gördüm. Şu anda 500 metre çevresinden buraya yanaşmıyor. Gece karşıdan daha net duyuluyor. Suyu gece azaltıyorum dakikada bir kere vuruyor. Daha seyrek çalışıyor. Ayı bu sesi duyunca aşağıdan yukarı gelemiyor.”

GÖREN ŞAŞIP, KALIYOR

Bahçesine gelen ayıları vurmak, öldürmek gibi bir düşünceye sahip olmadığını anlatan Ünlü, “Bunu 4 sene önce yaptım. O zamandan beri de rahat ettim. Ne fasulye yiyebiliyorduk ne kiraz yiyebiliyorduk. Ayılar cevizin ağacına çıkıp, cevizleri bile yedi. Vursan günah, vuramıyorsun. En azından böyle korkutalım dedik. Domuzlar için bahçeye elektrikli çit çektim ama ayıyı korkutmak için böyle pratik bir çözüm ürettim.” dedi.

Ünlü, kurduğu sistemin görenleri şaşırttığını kaydetti.