Kastamonu'da kuzey ışıkları: Etraf kızıla boyandı

Haber Merkezi

Kastamonu'da kuzey ışıkları görüldü...

Güneşte yaşanan patlamalar nedeniyle gökyüzünde kuzey ışıkları belirdi.

Kırımızı renkli ışıklar, Kastamonu'dan net bir şekilde görüldü.

VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ

Kastamonulular, kuzey ışıklarına yoğun ilgi gösterdi.

O anlara şahit olan vatandaşlar adeta görsel şölen yaşadı.

Sahillere akın eden vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile ölümsüzleştirdi.

IŞIKLAR, SAKARYA'DAN DA GÖZLENDİ

Öte yandan, kuzey ışıkları, Kastamonu'nun yanı sıra Sakarya gibi farklı illerden de izlenebildi.