Kastamonu'da olumsuz hava şartları sebebiyle ulaşım aksadı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşımda aksamalar gerçekleşti.

Kastamonu’da gün içerisinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini attırdı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları da düştü ve bazı bölgelerde buzlanmalar meydana geldi.

Bu kapsamda Kastamonu-İnebolu karayolunun Oyrak mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

EKİPLER ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR

Karayolları ekipleri, karla kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçların kurtarılmasına da yardımcı oluyor.

Trafik ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

TIR YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Buzlanma nedeniyle bir tır yolda kayarak yolu kısmen trafiğe kapattı. Tırın kurtarılması için çalışma başlatılırken trafikte uzun kuyruklar oluştu.