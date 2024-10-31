Kastamonu'da Orman İşletme Müdürlüğü aracı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İHA

Kastamonu'nun Devrekanı ilçesindeki Sazkaya Mahallesi'nde, H.A. idaresindeki 37 ABE 623 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile M.İ. yönetimindeki 37 PF 296 plakalı otomobil çarpıştı.

6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kamyonet, çarpışmanın etkisiyle savrularak menfeze devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan yolcular G.G., H.T. ve H.D. yaralandı.

Kamyonet sürücüsü ile orman muhafaza memurları M.A. ve M.A.B. de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devrekani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

"YARALARI AĞIR DEĞİL"

Kazanın ardından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: