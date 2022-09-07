Kastamonu'da otizmli çocuk, elindeki dövme sayesinde bulundu

Balon alan annesinin elinden kurtularak kaybolan otizmli çocuk, elinin üzerine dövme ile yazılan numara sayesinde bulundu. Kastamonu’daki dövmeli bu sistem, ailelerin adeta kurtarıcısı…

Kastamonu’da annesinden balon isteyen 11 yaşındaki otizmli çocuk, annesi baloncuya para öderken elini bırakarak kayboldu.

Kaybolduktan 20 dakika sonra otizmli çocuk, İhsangazi yolu üzerinde yolda oynadığı sırada bir esnaf tarafından fark edildi.

Dövmesi sayesinde bulundu

Otizmli çocuğu önce koruma altına alan duyarlı vatandaş, “Sevgi İzi” projesi çerçevesinde çocuğun elinin üzerine dövme ile yazılan numarayı gördü.

Numarayı arayarak çocuğun ailesine ulaşan vatandaş durumu bildirdi.

Evinden 7 kilometre uzakta bulunan çocuk, esnaf tarafından ailesine teslim edildi.

“Sürekli kaçıyor”

Defalarca kaybolan oğlunun kolundaki numara sayesinde bulunduğunu belirten anne Nilgün Ciğerci, “Oğlum çok hiperaktif ve sürekli kaçıyor. Para ödemek için elimi bıraktığım an oğlumun yanımdan bir saniyede kaybolduğuna çok kez şahit oldum. Bunun üzerine ben çocuğuma bir 'Sevgi İzi' yaptırmaya karar verdim. Oğlum defalarca kayboldu. Saniyeler içerisinde yok olabilen bir çocuk. 'Sevgi İzi' yaptırmaya karar verdikten sonra Kastamonu, bu konuda çok duyarlı çıktı ama daha çok vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum.” dedi.

“Dünyanın benim için bittiği an”

“Bileğinde bir numara var, belli oluyor.” diyen anne Ciğerci, şöyle devam etti:

“Kimisi numara bastırıyor, kimisi telefon yazdırıyor ama ben telefon numarasını yazdırmamayı tercih ettim. Çok fazla kayboluyor, o yüzden polis teşkilatını da sürekli aktif hale getirmek istemedim. 'Sevgi İzi'nin bizim için ne kadar önemli olduğunu bilselerdi, bir anneye bir hayatın nasıl verildiğini bilselerdi daha çok gözlerini ya da kulaklarını çevrede olan bitenlere dikerlerdi. Çünkü çocuğum kaybolduğu an dünyanın benim için bittiği an.





“Oğlumu bağlayacak halim yok”

Bir süre sonra telefon gelecek, çocuğunuza araç çarptı ya da hayvanlar ısırdı, ne olacağını bilmiyorsun ondan sonra. Eliniz telefonda, kulağınız çevrede ama gelen bir telefonla ‘çocuğunuz yanımızda’ dendiği an, bir anneye bir hayat veriyorsunuz. O kadar kafamda sorun kuruyorum ki araba çarpabilir, caddeye atlayan bir çocuk, çoğu kez caddeden almışlar oğlumu. İnsanız, oğlum yok oluyor ve bunun bir türlü çaresini bulamıyorum. Oğlumu bağlayacak halim yok. Ellerinde işaretler var, şaşırmayın. Polis teşkilatını arayın, bize bir hayat bağışlayın.”

“En fazla 2 saatte bulabiliyoruz”

İHA'ya konuşan Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise “'Sevgi İzi' numaralarıyla direkt ailenin irtibat bilgilerine ulaşabiliyorlar. Ailenin telefonları olduğu için hemen aile aranıyor, kaybolan özel bireyli çocukların çabuk bulunması noktasında hayati önem taşıyor. Çünkü çocuklarımız annenin anlık bir dalgınlığında kaybolabiliyor. Kastamonu’muz bu konuda çok duyarlı. Vatandaşlarımız ve emniyet güçlerimiz sayesinde özel bireyli çocuklarımız kaybolduğunda en fazla iki saatte bulabiliyoruz.” şeklinde konuştu.

Sağ ya da sol bilek üzerine yazılıyor

Özel çocukların kollarına ücretsiz bir şekilde numara yazdıklarını söyleyen iş yeri sahibi Murat Yaman da, “Rehabilite olan arkadaşlarımızın sisteme girişlerini yapıyoruz. Gerek bunu telefon numarasıyla gerek projenin internet sitesi üzerinden bilgilerini girerek gerçekleştiriyoruz. Sisteme girilen numaradan, arkadaşlarımız kayboldukları andan itibaren tekrar bulunmalarını sağlıyor.

Rehabilite olan arkadaşlarımız, çok daha kolay bulunabilmesini sağlıyor. Bizler de bu hizmeti ücretsiz bir şekilde ailelerimize vermeye çalışıyoruz. Köklerden yapılan toz boyalarla sağ ya da sol bilek üzerine sistemden aldığımız numaraları işliyoruz. Bu numara çocukta kalıcı oluyor, ömür boyu kolunda oluyor. Arkadaşlarımız kaybolduklarında bulan kişi tarafından aileye kolaylıkla ulaşılabiliyor.” ifadelerini kullandı.