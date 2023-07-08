Kastamonu'da otomobil tarlaya yuvarlandı Kastamonu’da bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptıktan sonra yaklaşık 30 metreden tarlaya yuvarlandı.

İHA

Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Neşet Usta yönetimindeki 37 PS 659 plakalı otomobil ile İsmail Savaş idaresindeki 37 ACK 326 plakalı hafif ticari araca, yağışlı havanın ardından kayganlaşan yolda duramayan, Fahri Şakir Yüsmak idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil arkadan çarptı.

Araç tarlaya yuvarlandı

Kazada hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle öndeki araca vurdu.

Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan Yüsmak idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metreden tarlaya yuvarlandı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Rümeysa Yüsmak yaralandı.

Hamile kadın tedavi altında

Yaralanan Rümeysa Yüsmak, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik polisi ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza yapan araçlar, çekici marifetiyle bulundukları yerden kaldırılarak yol tekrar araç trafiğine açıldı.