Av sezonu öncesi denize açılan balıkçılar, oltayla tuttukları palamutları tezgahlarda sergiledi. Büyük palamudun tanesi 25 liradan satılırken, küçük palamut ise 10 liradan satışa sunuldu.

Balıkçılar 1 Eylül'de kalkacak olan av yasağını dört gözle bekliyor.

Kastamonu'da geçtiğimiz yıl az görülen palamut, bu yıl balıkçıları sevindirdi.

Av sezonu öncesi denize açılan balıkçılar, oltayla palamut tuttu. İlk kez tezgahlarda yerini alan palamuta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tanesi 25 liradan satılıyor

İHA'nın aktarımına göre; büyük boy palamut 25 liradan satılırken küçükleri ise 10 liradan satılmaya başladı.

Öte yandan av yasağının kalkmasıyla birlikte fiyatların düşmesi bekleniyor.

Kastamonu'da palamut 25 liradan tezgahlardaki yerini aldı VİDEO



"Boyutlarına göre fiyatlarımız değişiyor"

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde balıkçılık yapan Ahmet Yurtaydın, “15 Ağustos bugün. Sezonun ilk palamutları oluyor. Palamutlar, gelip tezgahtaki yerini aldı. Bu sene inşallah bol ve bereketli bir yıl olacak. Bu sene inşallah fiyatlarda uygun olacak. Herkes balık yiyebilecek. Palamutlarımız bereketli. Şu anda iri olan palamudun tanesi 25 lira oluyor, biraz daha ufak gibi olan palamudun da tanesi 10 liradan satıyoruz. Boyutlarına göre fiyatlarımız değişiyor. Tanesi 15 liraya da palamut var. Çeşit çeşit boyutlarda palamudumuz bulunuyor. Allah nasip ederse av yasağının Eylül ayında kalkmasıyla birlikte fiyatlarımız biraz daha düşecektir” dedi.

"Bu sene palamut denizlerde çok bol"

Denizlerde balığın bu yıl bol olduğunu söyleyen Balıkçı Salih Çelikkanat ise “Sezonumuzu açmış bulunmaktayız. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza bol, bereketli bir sezon diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Bu sene palamut denizlerde çok bol. Bütün vatandaşlarımız balığa doyacak. Rabbim bol ve bereket verdi bu yıl, hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.