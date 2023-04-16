Kastamonu'da park yeri kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Kastamonu’da araç park yeri anlaşmazlığı sebebiyle silahlı kavga çıktı. Olay sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İHA

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Uzunyol köyünde, otopark yeri anlaşmazlığı sebebiyle M.E. (54) ile H.S. (61) ve karısı N.S. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada silah ateşlendi

Kavga sırasında M.E. tabanca ile H.S. ile N.S.’ye ateş açtı. N.S. ve H.S. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.S. ve N.S. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan H.S. hayatını kaybetti.

Yaralının tedavisi sürüyor

Bacağından yaralanan N.S.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. M.E. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.