11 Ağustos'ta Kastamonu'da meyda gelen sel felaketinin ardından, yüzlerce araç hasar gördü.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Sel felaketinin ardından devlet ve gönüllü vatandaşların yardımıyla yaralar sarılmaya devam ediyor.

Kastamonu'da sel suları yüzlerce aracı hurda yığınına çevirdi VİDEO

YÜZLERCE ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Önüne kattığını denize sürükleyen sel sularının hurda yığınına çevirdiği araçlar, felaketin boyutlarını da gözler önüne seriyor.

POLİS ARAÇLARIN BAŞINDA 24 SAAT NÖBET TUTUYOR

Bozkurt ilçesi ve İnebolu'ya bağlı Özlüce köyünde selde hasar gören araçlar İnebolu'nun Musa Mahallesi'ndeki bir alanda toplanıyor. Alanda polis ekipleri 24 saat nöbet tutuyor.

Felaket bölgesinden çekicilerin getirdiği çeşitli marka ve model araçlar, sahipleri tarafından plaka veya şasi numarasından tespit edilebiliyor.