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    Kastamonu'da sel suları yüzlerce aracı hurda yığınına çevirdi

    11 Ağustos'ta Kastamonu'da meyda gelen sel felaketinin ardından, yüzlerce araç hasar gördü.
    • AA
    • 29.08.2021 - 22:46
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    Kastamonu'da sel suları yüzlerce aracı hurda yığınına çevirdi

    Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

    Sel felaketinin ardından devlet ve gönüllü vatandaşların yardımıyla yaralar sarılmaya devam ediyor.

    Kastamonu'da sel suları yüzlerce aracı hurda yığınına çevirdi VİDEO

    YÜZLERCE ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

    Önüne kattığını denize sürükleyen sel sularının hurda yığınına çevirdiği araçlar, felaketin boyutlarını da gözler önüne seriyor.

    POLİS ARAÇLARIN BAŞINDA 24 SAAT NÖBET TUTUYOR

    Bozkurt ilçesi ve İnebolu'ya bağlı Özlüce köyünde selde hasar gören araçlar İnebolu'nun Musa Mahallesi'ndeki bir alanda toplanıyor. Alanda polis ekipleri 24 saat nöbet tutuyor.

    Felaket bölgesinden çekicilerin getirdiği çeşitli marka ve model araçlar, sahipleri tarafından plaka veya şasi numarasından tespit edilebiliyor.

    Kastamonu da sel suları yüzlerce aracı hurda yığınına çevirdi #1

    Kastamonu da sel suları yüzlerce aracı hurda yığınına çevirdi #2

    Kastamonu da sel suları yüzlerce aracı hurda yığınına çevirdi #3

    Kastamonu da sel suları yüzlerce aracı hurda yığınına çevirdi #4

    Kastamonu da sel suları yüzlerce aracı hurda yığınına çevirdi #5

    Kastamonu da sel suları yüzlerce aracı hurda yığınına çevirdi #6

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