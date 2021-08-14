Kastamonu'da selde kurtardığı küçük kızın ailesiyle sulara kapıldı

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde küçük Elif'i kurtaran Ertuğrul Sevik, yardım için geri döndüğünde kızın ailesiyle birlikte sele kapıldı.

3 gün önce Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinde can kayıpları artıyor.

AFAD'ın yaptığı son açıklamada Kastamonu’da 48, Sinop’ta da 8, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

SELE YAKALANAN AİLEYE YARDIM ETTİ

İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Murat Özdemir (40) ile eşi Sermin (30), kızları Sudenaz (13) ve Elif Özdemir’in (3) memleketleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesine giderken Küre ilçesi yakınlarında İkiçay köprüsü üzerinde sele yakalandığı ortaya çıktı.

ELİF'İ KURTARDI, AİLEYLE BİRLİKTE SELE KAPILDI

Suyun yükselmesiyle köprüde mahsur kalan ailenin yardımına ise yine aynı yolda mahsur kalan bankaya ait para nakil aracında görevli Ertuğrul Sevik'in yetiştiği ve küçük Elif'i kucaklayarak ilerideki kepçe operatörüne teslim edip kurtulmasını sağladığı öğrenildi.

Ertuğrul Sevik'in, yardım için tekrar geri döndüğünde ise Özdemir ailesinin diğer fertleriyle birlikte sele kapıldığı ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

AFAD tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında Murat, Sermin ve Sudenaz Özdemir ile Elif'i kurtaran Ertuğul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı.