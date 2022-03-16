Kastamonu'da sobayı yakan çocuğun kıyafetleri tutuştu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, iş yerinde yaktığı sobanın parlaması sonucu elbiseleri alev alan Sefa Kuru'ya (16), çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahale etti.

Öğle saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi Eski Metal Sanayi Bölgesi'nde tarım aletleri tamiri yapılan bir iş yerinde meydana gelen olayda, çırak olarak çalışan Sefa Kuru, dükkanda bulunan sobayı yaktığı sırada parlama meydana geldi.

ESNAF ÇOCUĞA YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Elbiseleri alev alan Kuru, panikle kendisini dükkanın dışına attı. Olayı gören çevredeki esnaf, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Elleri ve yüzünde yanıklar oluşan Kuru, olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kuru, burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kuru'nun panik içinde dışarıya çıkması ve esnafın yangın söndürme tüpüyle müdahalesi, güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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