Kastamonu'da tarlada nöbet tutan çiftçiye domuzlar saldırdı
Kastamonu'da, çeltik tarlasında nöbet tutan çiftçi, domuz sürüsünün saldırı sonucu yaralandı.
- AA
- 01.10.2020 - 01:27
Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Sarıalan köyünde yaşayan Cemil Çotuk (55), domuzlar zarar vermesin diye çeltik tarlasında nöbet tutmaya gitti.
SÜRÜYÜ KOVALARKEN SALDIRIYA UĞRADI
Tarlasına giren domuz sürüsünü kovalamaya çalışan Çotuk, domuzların saldırısına uğradı.
İMDADINA KOMŞULARI YETİŞTİ
Çevredeki komşularının müdahalesi ile domuzların saldırısından kurtulan Cemil Çotuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.