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    Kastamonu'da tarlada nöbet tutan çiftçiye domuzlar saldırdı

    Kastamonu'da, çeltik tarlasında nöbet tutan çiftçi, domuz sürüsünün saldırı sonucu yaralandı.
    • AA
    • 01.10.2020 - 01:27
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    Kastamonu'da tarlada nöbet tutan çiftçiye domuzlar saldırdı

    Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Sarıalan köyünde yaşayan Cemil Çotuk (55), domuzlar zarar vermesin diye çeltik tarlasında nöbet tutmaya gitti.

    SÜRÜYÜ KOVALARKEN SALDIRIYA UĞRADI

    Tarlasına giren domuz sürüsünü kovalamaya çalışan Çotuk, domuzların saldırısına uğradı.

    İMDADINA KOMŞULARI YETİŞTİ

    Çevredeki komşularının müdahalesi ile domuzların saldırısından kurtulan Cemil Çotuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kastamonu da tarlada nöbet tutan çiftçiye domuzlar saldırdı #1

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