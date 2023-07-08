Kastamonu'da tatil için yola çıkan aile kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı Kastamonu'da tatile çıkan ailenin bulunduğu karavana bağlı olan cip ile kamyon çarpıştı. Kazada karı-koca hayatını kaybederken 3 çocukları yaralandı.

İHA Kastamonu-Tosya karayolu Akkaya köyü mevkiinde, Rıdvan Keskin (39) idaresindeki arkasında karavan bulunan 34 CGD 855 plakalı cip ile M.T. (50) yönetimindeki 37 PT 470 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan cip, yaklaşık 40 metre şarampole yuvarlandı. Karı-koca yaşamını yitirdi Kazada cip hurdaya dönerken, sürücü Rıdvan Keskin ile eşi Naciye Keskin (37) araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Cipte bulunan ailenin çocukları Emre (13), Devran (11) ve Miranmir (1) ile kamyon sürücüsü M.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tatil için yola çıkmışlar Kazada ağır yaralanarak kalbi duran Miranmir Keskin, olay yerinde jandarma ekiplerinin müdahalesi, ambulansta da sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata geri döndürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Rıdvan ve Naciye Keskin'in cenazeleri, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkartıldı. Rıdvan ve Naciye Keskin’in cenazeleri, morga kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Keskin ailesinin tatil için yola çıktıkları öğrenildi.