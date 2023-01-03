Petrol
84.2
-1.99%
Euro
19.8028
-0.79%
Dolar
18.7281
0.08%
Altın
1.101
0.39%
Borsa
5627
0.00%
Bitcoin
317.112
-0.56%
BTXN Coin
7.05
14.26%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Kastamonu'da turşu bidonuna saklanan 1,5 kilo esrar ele geçirildi

    Kastamonu'da evinin garajında turşu bidonu ve kavanozlara zulaladığı 1,5 kilogram kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.
    • 03.01.2023 - 18:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da turşu bidonuna saklanan 1,5 kilo esrar ele geçirildi

    Kolluk kuvvetlerinin uyuştucuyla mücadelesi sürüyor..

    Son olarak Kastamonu'da bir operasyon gerçekleştirildi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Kastamonu’nun merkez ilçesinde S.K. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

    Turşu bidonunda1,5 kilogram kubar esrar yakalandı

    Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliye ait araç ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada traktör garajında turşu bidonu ve kavanozlara zulalanmış halde 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

    1 kişi tutuklandı

    İHA'nın haberine göre olayla ilgili gözaltına alınan S.K., karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

    Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

    Kastamonu da turşu bidonuna saklanan 1,5 kilo esrar ele geçirildi #1


    Bursa’da sisli hava etkili oldu
    İç Haber

    Bursa’da sisli hava etkili oldu

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Yasak Elma seyircisine hüsran! Yeni bölüm tarihi değişti...
    Medya

    Yasak Elma seyircisine hüsran! Yeni bölüm tarihi değişti...

    Görüş Bildir