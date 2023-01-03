Kastamonu'da turşu bidonuna saklanan 1,5 kilo esrar ele geçirildi

Kastamonu'da evinin garajında turşu bidonu ve kavanozlara zulaladığı 1,5 kilogram kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.

Kolluk kuvvetlerinin uyuştucuyla mücadelesi sürüyor..

Son olarak Kastamonu'da bir operasyon gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Kastamonu’nun merkez ilçesinde S.K. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

Turşu bidonunda1,5 kilogram kubar esrar yakalandı

Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliye ait araç ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada traktör garajında turşu bidonu ve kavanozlara zulalanmış halde 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

İHA'nın haberine göre olayla ilgili gözaltına alınan S.K., karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.