Kastamonu'da üst geçit duvarına çarpan araç ikiye ayrıldı

İstanbul’dan Samsun istikametine giden lüks cip, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde üst geçidin duvarına çarparak ikiye bölündü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul’dan Samsun istikametine giden Ahmet Aygün yönetimindeki cip, Tosya ilçesine geldiği sırada yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İKİYE BÖLÜNDÜ

Ataç Organize Sanayi Kavşağındaki üst geçidin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks cip ikiye bölündü.

SÜRÜCÜNÜN ANNE VE BABASI HAYATINI KAYBETTİ.

İkiye ayrılan aracın içinde sıkışan sürücünün babası Mustafa Aygün ve annesi Fatma Aygün olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan cenazeleri, Tosya İtfaiyesi Kaza Kırım Ekipleri çıkararak cenaze aracına aldı.

Kazada yaralanan sürücü Ahmet Aygün ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SEYAHAT İZNİYLE MEMLEKETLERİNE GİDİYORLARDI

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Aygün ve Fatma Aygün’ün, 65 yaş üzeri olduğu ve 1 ay süre ile memleketlerine gitmelerine izin verilmesinin ardından yola çıktıkları öğrenildi.

Kazanın ardından hurdaya dönen cip, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D-100 kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.