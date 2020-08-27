Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu. 2 kişi tutuklandı
Ağlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.
- AA
- 27.08.2020 - 01:21
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerin operasyonunda şüphelilerden biri, hint kenevirini sularken suçüstü yakalandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan aramalarda 130 kök hint keneviri ile 45,12 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.