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    Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu. 2 kişi tutuklandı

    Ağlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 27.08.2020 - 01:21
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    Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu. 2 kişi tutuklandı

    Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

    Ekiplerin operasyonunda şüphelilerden biri, hint kenevirini sularken suçüstü yakalandı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Yapılan aramalarda 130 kök hint keneviri ile 45,12 gram esrar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Kastamonu da uyuşturucu operasyonu. 2 kişi tutuklandı #1

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