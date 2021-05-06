Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kovanören köyü Demirci Mahallesi'nde, Ekrem Demir'in evine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevresindeki Fatma, Bayram, Sevda, Mustafa ve Fatma Demir'in evlerine sıçradı.

6 EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da yangın: 6 ev hasar gördü-Video

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, BİR KİŞİNİN AYAKLARI YANDI

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen Yakup Sözen ve Salim Cesur, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Aleyna Demir de Cide Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ayaklarında yanık oluşan Mustafa Demir ise bölgeye sevk edilen ambulansta tedavi edildi.

KASTAMONU VALİSİ: "YANGININ NEDENİ YILDIRIM DÜŞMESİ"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangının yıldırım düşmesinden çıktığını düşündüklerini söyleyen Çakır, "Arkadaşlarımızın ifadesine göre bir yıldırım düşmesi sonucu ilk etapta bu yangının başladığını değerlendiriyoruz. Yangın 6 evi etkiledi. 3 tanesi tamamen yandı, 3 tanesi de kısmen yandı. Bu evlerde 5 hane oturuyordu. 5'i de kardeşti. Allah'a çok şükür yangına köylü vatandaşlarımızın seri bir şekilde müdahalesi ile herhangi bir can kaybı olmadı. Herhangi bir hayvan zayiatı da söz konusu olmadı." dedi.

"GELYARALARI EN KISA SÜREDE SARACAĞIZ"

Yangından etkilenenlerin sorunlarını en kısa sürede çözeceklerini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ilk etapta barınmayla alakalı sorununu çözmeye çalıştık. Yakınlarının yanı ve köy konağında konaklamalarını sağlayacağız. Daha sonra kaymakam bey ve AFAD müdürümüzle beraber gerekli çalışmaları yapıp kısmen zarar görmüş 3 evimizi vakıf ve hayırseverlerin imkanları ile onarımına süratli bir şekilde başlayacağız. İnşallah bir ay içerisinde 3 evimizi oturulabilir hale getireceğiz. Diğer yanan 3 evimizle ilgili de hasar tespit çalışmalarına yarın başlayacağız. Onların sorunlarını da biraz daha uzun vadede çözeceğiz. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağız."