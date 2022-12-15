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    • Kastamonu'da yaşlı çift, umre için biriktirdikleri parayı dolandırıcıya kaptırdı

    Kastamonu'da yaşlı çift, umre için biriktirdikleri parayı dolandırıcıya kaptırdı

    Kastamonu Tosya'da kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, 'Eşinizle birlikte cinayete karıştınız' diyerek yaşlı çiftin 40 bin TL nakit para ve 35 bin TL değerindeki altını alarak kayıplara karıştı.
    • 15.12.2022 - 23:32
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 00:15
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    Kastamonu'da yaşlı çift, umre için biriktirdikleri parayı dolandırıcıya kaptırdı

    Saat 15.00 sıralarında Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bayat köyünde meydana gelen olayda, köyün muhtarı Bektaş Candan'ın evine giden ve evde o an yalnız olan Hanife Candan'a, kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, "Dul bir kadını öldürdüğünüz tespit edildi. Birazdan sizi ekipler almaya gelecek" diyerek güvence bedeli adı altında evde bulunan altınları ve paraları istedi.

    Korkuyla 40 bin lira nakit, 35 bin liralık altınını verdi

    Telefon ile eşine haber vermek isteyen Hanife Candan'a engel olan şüpheli, daha ısrarcı davranarak paraları tekrar istemesi üzerine, Hanife Candan yaşadığı korku ile evde bulunan 40 bin TL nakit ile yaklaşık 35 bin TL değerindeki altını teslim etti.

    Yürüyerek köyden uzaklaştı

    Altınları ve paraları alan kişi yürüyerek köyü terk ederken, yolda karşılaştığı bir kişiden ise kendisini ilçe merkezine götürmesini istedi.

    İşinin olduğunu söyleyerek götüremeyeceğini söyleyen Muharrem Dalmaz isimli kişi, şüphelinin yürüyerek kayıplara karıştığını söyledi.

    Umreye gitmek için biriktirdiler

    DHA'nın haberine göre, çalınan para ve altını, çiftin umreye gitmek için biriktirdiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Kastamonu da yaşlı çift, umre için biriktirdikleri parayı dolandırıcıya kaptırdı #1


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