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    Kastamonu'da yoldan çıkan araç şarampolde takla attı

    İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen ailenin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada, oğlunun hemen kaza öncesi sürücüye 'Baba dikkat et, yoldan çıkıyorsun' dediği öğrenildi.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 17:53
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    Kastamonu'da yoldan çıkan araç şarampolde takla attı

    Kurban Bayramı için İstanbul’dan Kastamonu’nun Hanönü ilçesine gelen Bahattin Koç idaresindeki 35 ZL 786 plakalı Renault marka otomobil, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hatip köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde taklalar attı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada sürücü 45 yaşındaki Bahattin Koç ile araçta bulunan Nurcan Koç (42), Münevver Akbulut (76), Saim Akbulut (24) ve Halil Onur Koç (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kastamonu da yoldan çıkan araç şarampolde takla attı #1

    AİLENİN YAKINLARINI EMNİYET EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

    Kazanın ardından ailenin yakınları olay yerine geldi. Etrafa savrulan eşyaları toplayan ailenin yakınlarını sakinleştirmek ise emniyet güçlerine düştü. Emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

    Kastamonu da yoldan çıkan araç şarampolde takla attı #2

    "BABA DİKKAT ET, YOLDAN ÇIKIYORSUN"

    Kazanın hemen öncesinde araçta bulunan Halil Onur Koç’un ‘Baba dikkat et, yoldan çıkıyorsun’ dediği öğrenildi.

    Kastamonu da yoldan çıkan araç şarampolde takla attı #3

    Kastamonu da yoldan çıkan araç şarampolde takla attı #4

    Kastamonu da yoldan çıkan araç şarampolde takla attı #5

    Kastamonu da yoldan çıkan araç şarampolde takla attı #6

    Kastamonu da yoldan çıkan araç şarampolde takla attı #7

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