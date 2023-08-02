Kastamonu'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

İHA
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Türkiye, Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor.
Zaten günlerdir süren bunaltıcı hava, daha da yoğun hissedilecek.
Yarın daha zor bir gün olacak.
Kastamonu'da dolu yağışı
Çünkü bu sıcaklıklar, en üst seviyeye ulaşacak.
Ancak dün akşam bazı şehirlerde fırtına ve sağanak vardı.
Hatta Kastamonu'da akşam saatlerinde dolu etkili oldu.
Yumurta büyüklüğündeydi
Merkez ilçesine bağlı Başköy köyünde sağanağın ardından ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu yağdı.
Dolu, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.