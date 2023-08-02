Kastamonu'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı Yurdun geneli sıcaklıktan kavrulurken, Kastamonu’da dün akşam sağanak ve dolu vardı. Şehre, ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu yağdığı görüldü.

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İHA

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Türkiye, Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor.

Zaten günlerdir süren bunaltıcı hava, daha da yoğun hissedilecek.

Yarın daha zor bir gün olacak.

Kastamonu'da dolu yağışı

Çünkü bu sıcaklıklar, en üst seviyeye ulaşacak.

Ancak dün akşam bazı şehirlerde fırtına ve sağanak vardı.

Hatta Kastamonu'da akşam saatlerinde dolu etkili oldu.

Yumurta büyüklüğündeydi

Merkez ilçesine bağlı Başköy köyünde sağanağın ardından ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu yağdı.

Dolu, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.