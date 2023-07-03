Kastamonu’daki iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı
İHA

Kastamonu'da Devrekani- karayolunda Necmi Y. idaresindeki 34 YY 9042 plakalı otomobil, seyir halindeyken lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada 7 kişi yaralandı.

İki ayrı kazada 9 yaralı

Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer ise İnebolu-Kastamonu karayolunda meydana geldi.

Nuri C. yönetimindeki 34 UU 0350 plakalı otomobil sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halindeki Sami B. idaresindeki 67 TR 290 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kastamonu’daki iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.