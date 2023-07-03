Kastamonu’daki iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle meydana gelen iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı.

İHA Kastamonu'da Devrekani-Kastamonu karayolunda Necmi Y. idaresindeki 34 YY 9042 plakalı otomobil, seyir halindeyken lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 7 kişi yaralandı. İki ayrı kazada 9 yaralı Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer kaza ise İnebolu-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Nuri C. yönetimindeki 34 UU 0350 plakalı otomobil sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halindeki Sami B. idaresindeki 67 TR 290 plakalı minibüse arkadan çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.