Kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 12 gözaltı

Konya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Konya ​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen çeteye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da geçen salı günü, Konya, Antalya ve Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri yabancı uyruklu 3'ü kadın, 12 şüpheli gözaltına alındı.

KADINLARIN FOTOĞRAFLARINDAN KATALOG YAPMIŞLAR

Yürütülen soruşturmada; şüphelilerin, müşterilerine, 'Apartmanda elektrik var' ya da 'Apartmanda elektrik yok' şifereleriyle fuhuş için kadın olup olmadığını bildirdikleri saptandı. Kadınların fotoğraflarından hazırladıkları katalogları da müşterilerine gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin cep telefonlarında ise kadınların fotoğrafları ele geçirildi.

Türkiye'ye iş bulmak için gelen yabancı uyruklu kadınları, iş vaadiyle kandırıp pasaportlarına el koyarak fuhşa zorladıkları öne sürülen 12 şüpheli, sorgularının ardından 'Fuhşa yer temin etmek ve sahtecilik' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

25 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Şüpheli kadınlardan C.K.'nin eşi S.O.'nun, daha önce yapılan bir fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığı belirtildi.

Operasyonda kurtarılan 25 kadının sınır dışı edildiği öğrenildi.





























