Şırnak'ta bulunan ve terörden arınan Kato Dağı'na, 4 milyon liraya mal olacak yarı olimpik yüzme havuzu inşa edilecek.

Şırnak'ta, bölücü terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllarca nefes alamayan Beytüşşebap ilçesi, son yıllardaki başarılı operasyonlar sonucunda huzura kavuştu.

Bölgenin huzura kavuşmasının ardından, Kato Dağı'na 4 milyon liralık yarı olimpik yüzme havuzu temeli atıldı.

"KATO İKİNCİ KANDİL OLARAK ANILIYORDU"

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, birkaç sene öncesine kadar ilçenin terör haberleriyle anılan bir bölge olduğunu belirterek, "Daha sonra kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, polisimizin, korucularımızın fedakar çalışmaları neticesinde Kato, Faraşin ve Kerkür terörden temizlendi, bu saydığım üç bölgede askeri üs bölgemiz kuruldu. Daha önce Kato ikinci Kandil olarak anılıyordu. Şimdi eteklerinde olimpik havuzlar yapılıyor. Hamd olsun ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı Kato’da huzur var. Terör engellenince hak ettiği yatırımlar yapıldı." dedi.

Kato Dağı eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ BURAYI KULLANACAK"

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan da koronavirüse rağmen işlerini yürüttüklerini söyledi.

Aşan, "Biz hizmet için geldik. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. Gerekli sosyal mesafeleri koruduktan sonra yatırımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Yarı olimpik bir yüzme havuz yapılıyor. Tüm öğrencilerimiz burayı kullanacak. Böylesi yatırımlar özellikle kırsal alan olan Beytüşşebap’a renk kattı." diye konuştu.