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    Kavaklıdere'de köyler tahliye edilmeye başladı

    Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydiker ilçelerinden sonra Kavaklıdere'de yanmaya devam ediyor. Yetkililerin talimatları ile halk bölgeden uzaklaştırılıyor.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 22:08
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 23:03
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    Kavaklıdere'de köyler tahliye edilmeye başladı

    Muğla'nun çeşitli ilçelerinde yangın hızla yayılmaya devam ederken, yöre halkının tahliyeleri devam ediyor.

    Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Nebiköy mevkiinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

    BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE GELDİ

    Yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale ederken, itfaiye ve orman ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kavaklıdere Belediyesi tarafından yanan alana yakın bölgede bulunan Ortaköy Mahallesi'nin tahliye edilmesi için duyuru yapıldı.

    Her geçen dakika büyümeye devam eden yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

    Muğla'da 5 ayrı ilçede binlerce dönüm alana yayılmış orman yangınları herkesi tedirgin ediyor.

    Kavaklıdere'de köyler tahliye edilmeye başladı VİDEO

    Kavaklıdere de köyler tahliye edilmeye başladı #1

    Kavaklıdere de köyler tahliye edilmeye başladı #2

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