Karabük'te köpeklerin kavgası kamerada

Safranbolu'da vatandaşlar, kavgaya tutuşan köpekleri ayırmakta güçlük çekti.

Görüntüler, Karabük'te kayda geçti.

Safranbolu ilçesinde Emek kavşağında üç sokak köpeği kavga etmeye başladı.

Çevredeki bir kişi kavga eden köpekleri tekme ve tokat atarak ayırmaya çalışırken, o sırada motosikletiyle oradan geçen bir kişi de motosikletiyle kavgayı ayırmaya çalıştı.

Bir vatandaş kavga eden köpekleri ayırmaya çalışırken, motosikletli kişi de korna çalıp motosikleti köpeklerin üzerine sürdü.

KÖPEKLERİN KAVGASI KAMERADA

Köpekler buna rağmen kavga etmeye devam ederken, sonradan gelen bir kişi de köpeği kuyruğundan çekip kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kavga eden köpekleri ayırmak için seferber oldular VİDEO

UZUN SÜRE AYIRAMADILAR

Kavga eden köpekleri ayırmak için birkaç kişi daha gelirken, köpekler uzun uğraşların ardından kavgayı bırakıp kaçtı.

Vatandaşların köpekleri ayırması ise çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.