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    Kaybettiği hayvanları bulununca 16 bin lira ceza yedi

    Kırklareli’nde kaybolan koyun ve kuzular bulununca hayvanları kayıt altına aldırmadığı gerekçesiyle hayvanların sahibine, 16 bin 644 TL idari yaptırım uygulandı.
    • İHA
    • 15.09.2020 - 10:01
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    Kaybettiği hayvanları bulununca 16 bin lira ceza yedi

    Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Katranca köyünde R.A. isimli şahıs, 15 adet sahipsiz küçükbaş hayvan bularak ahırına koyduğunu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri köye gitti.

    15 HAYVAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    Babaeski İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan araştırma neticesinde; 13 adet koyun ile 2 adet kuzunun Katranca köyünde ikamet eden H.E.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

    Muhtar ve azalar huzurunda teşhis edilen hayvanlar, H.E.K.'ye teslim edildi.

    12 KÜÇÜKBAŞA KAYIT CEZASI

    Şahıs hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 7. maddesi ve 36/1-e ceza maddesi gereği 12 adet küçükbaş hayvanını kayıt altına aldırmadığı için hayvan başına 1.387 TL olmak üzere toplamda 16 bin 644 TL idari yaptırım uygulandı.

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