Kaymakamlık sınavı ne zaman? İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adayı Alımı için geç başvurular 17 Eylül'de alınacak

Kaymakamlık sınavı ne zaman? İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adayı Alımı için geç başvurular 17 Eylül'de alınacak

Kaymakam olmak isteyenler için Kaymakam Adayı Alımı Geç Başvuru tarihleri belli oldu. Kaymakamlık için geç başvuru tarihleri ne zaman? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na girme şartları neler?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için ilan edilen başvuru tarihlerinde herhangi bir gerekçeyle başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru sayfasının açılacağı tarih belli oldu.

Peki, Kaymakamlık için geç başvuru tarihleri ne zaman? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na girmek isteyenler

ÖSYM'den yapılan duyuruda, geç başvuru işlemlerinin 17 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşeceği, ilgili başvuruların ais.osym.gov.tr adresinden olacağı belirtildi.18 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak sınavın saati 10.15 olarak açıklandı. Adaylar Kaymakam Adaylığı giriş sınavı başvuru kılavuzu ile sınava ilişkin tüm gelişmeleri ÖSYM'nin resmi sayfasından takip edebilecekler.

HES UAYRISI

ÖSYM sınavlarında uygulanan HES kodu şartı bu sınavda da geçerli olacak. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada HES kodu ile ilgili, "Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını AİS’de profilim altında bulunan “HES KOD BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir." denildi.