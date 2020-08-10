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- Kaynarca'da küçücük çocuğu direksiyon başına geçirdi
Kaynarca'da küçücük çocuğu direksiyon başına geçirdi
D100 karayolu Ankara istikametinde bir adam, kucağına aldığı küçük çocuğa direksiyon tutturdu. Umursamaz sürücü, faciaya davetiye çıkardı. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
- AA
- 10.08.2020 - 11:07
İstanbul D100 karayolu Ankara istikametinde korku verici görüntülere tanıklık edildi.
Otomobili ile seyir halinde olan bir sürücü, seyir halinde iken kucağına aldığı çocuğu direksiyonun başına geçirdi.
KÜÇÜK ÇOCUĞU DİREKSİYON BAŞINA GEÇİRDİ
Faciaya davetiye çıkaran dikkatsiz sürücünün, küçük çocuğa direksiyonu tutturduğu anlar bir cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Kaynarca'da küçücük çocuğu direksiyon başına geçirdi VİDEO
BİR SÜRE ÇOCUK DİREKSİYONDA KALDI
Bir süre yolculuğa kaydedilen görüntülerdeki gibi devam eden sürücü, korku dolu anlar yaşattı.