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    Kaynarca'da küçücük çocuğu direksiyon başına geçirdi

    D100 karayolu Ankara istikametinde bir adam, kucağına aldığı küçük çocuğa direksiyon tutturdu. Umursamaz sürücü, faciaya davetiye çıkardı. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • AA
    • 10.08.2020 - 11:07
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    Kaynarca'da küçücük çocuğu direksiyon başına geçirdi

    İstanbul D100 karayolu Ankara istikametinde korku verici görüntülere tanıklık edildi.

    Otomobili ile seyir halinde olan bir sürücü, seyir halinde iken kucağına aldığı çocuğu direksiyonun başına geçirdi.

    KÜÇÜK ÇOCUĞU DİREKSİYON BAŞINA GEÇİRDİ

    Faciaya davetiye çıkaran dikkatsiz sürücünün, küçük çocuğa direksiyonu tutturduğu anlar bir cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

    Kaynarca'da küçücük çocuğu direksiyon başına geçirdi VİDEO

    BİR SÜRE ÇOCUK DİREKSİYONDA KALDI

    Bir süre yolculuğa kaydedilen görüntülerdeki gibi devam eden sürücü, korku dolu anlar yaşattı.

    Kaynarca da küçücük çocuğu direksiyon başına geçirdi #1

    Kaynarca da küçücük çocuğu direksiyon başına geçirdi #2

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