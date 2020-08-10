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Kaynarca'da küçücük çocuğu direksiyon başına geçirdi

Kaynarca'da küçücük çocuğu direksiyon başına geçirdi

D100 karayolu Ankara istikametinde bir adam, kucağına aldığı küçük çocuğa direksiyon tutturdu. Umursamaz sürücü, faciaya davetiye çıkardı. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.