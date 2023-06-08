Kayseri polisinden drone destekli denetim Kayseri'de drone destekli yapılan trafik denetiminde 70 araç kontrol edildi, 33 sürücüye idari para cezası kesildi.

İHA

Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde planlanan hedeflere ulaşmak ve trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra algılanan yakalanma risk duygusunu sürücülere hissettirmek için şehirlerarası karayollarında ve şehir içi güzergahlarda dron destekli trafik denetimi yaptı.

Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri denetimi, tehlikeli şerit değiştirme, araç takip mesafesi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, okul-yaya geçidi önceliği gibi konular başta olmak üzere yapılan denetimlerde 70 araç sürücüsü durdurularak, evrakları kontrol edildi.

33 araca ceza kesildi

Ayrıca kural ihlali yaptığı tespit edilen 8 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 8 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 1 sürücüye yetki belgesiz araç kullanmak, 6 araç sahibine fenni muayene ve diğer muhtelif maddelerden olmak üzere toplamda 33 adet idari para cezası kesildi.

Ekipler, sürücülerin kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemini hatırlatırken, havadan yapılan drone destekli denetimlerin ve diğer denetimlerin etkin olarak devam edeceği belirtildi.