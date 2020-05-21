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    Kayseri'de 12 kargo çalışanı koronaya yakalandı

    Aynı kargo firmasında çalışan 12 kişide virüs tespit edilirken, çalışanlarla temas ettiği belirlenen 65 kişi de evlerinde karantinaya alındı.
    • DHA
    • 21.05.2020 - 14:24
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    Kayseri'de 12 kargo çalışanı koronaya yakalandı

    Kayseri'de bir kargo firması çalışanı, yüksek ateş ve öksürük şikayeti üzerine
    Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

    İsmi açıklanmayan kargo çalışanının yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

    11 ÇALIŞAN DAHA VİRÜSE YAKALANDI

    Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.

    Kargo şirketinin tüm çalışanlarına test uygulanırken, 11 kişinin daha testi pozitif çıktı. 12 kargo firması çalışanı hastanede tedavi altına alındı.


    65 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

    Filyasyon ekibi, kargo görevlilerin temas ettiği 65 kişiyi daha belirledi. Bu kişiler de evlerinde karantina altına aldı.

    65 kişinin 14 gün evlerinde gözlem altında kalacağı belirtildi.


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