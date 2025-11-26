Abone ol: Google News

Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de ‘silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 07:16
  • Kayseri'de, 12 yıl hapis cezası olan B.B. polis ekiplerince yakalandı.
  • B.B., ‘silahla tehdit' suçundan aranıyordu.
  • İşlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

SİLAHLA TEHDİTTEN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (26) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan B.B. cezaevine teslim edildi.

