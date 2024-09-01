Kayseri'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

DHA
Kayseri'nin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şafak Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın çatısında, saat 20.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ 2 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRDÜ
Büyüyen alevler çatının büyük bölümünü kapladı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler binadaki vatandaşları tahliye ederken, alevlere müdahale eden 1 itfaiye personeli ise dumandan etkilendi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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