Kayseri'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
DHA

Kayseri'nin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şafak Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın çatısında, saat 20.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ 2 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRDÜ

Büyüyen alevler çatının büyük bölümünü kapladı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler binadaki vatandaşları tahliye ederken, alevlere müdahale eden 1 itfaiye personeli ise dumandan etkilendi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)