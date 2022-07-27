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    Kayseri'de 150 bin liralık kablo çalan hırsız, polisten kaçamadı

    Kayseri'de farklı tarihlerde 150 bin TL değerinde kablo hırsızlığı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • 27.07.2022 - 17:49
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    Kayseri'de 150 bin liralık kablo çalan hırsız, polisten kaçamadı

    Kayseri'de farklı adreslerde 150 bin TL değerinde kablo hırsızlığı yapan İ.K.'yı (25) yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Polis yakaladı, tutuklandı

    Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri de 150 bin liralık kablo çalan hırsız, polisten kaçamadı #1

    Kayseri de 150 bin liralık kablo çalan hırsız, polisten kaçamadı #2


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