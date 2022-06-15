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    Kayseri'de 2 genç gezinti için çıktıkları dağda kayboldu

    Kayseri'de gezinti için çıktıkları Ali Dağı'nda kaybolan Enes Y. ve Furkan F., polis, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu bulundu.
    • 15.06.2022 - 23:56
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    Kayseri'de 2 genç gezinti için çıktıkları dağda kayboldu

    Kırşehir'de yaşayan Enes Y. ve Furkan F., 8 arkadaşıyla birlikte gezmek için Kayseri'ye geldi.

    10 kişilik arkadaş grubu saat 14.00 sıralarında Ali Dağı'nda yürüyüşe çıktı. Gruplara ayrılan arkadaşlardan Enes Y. ve Furkan F. uzun süre geçmesine rağmen buluşma noktasına dönmedi.

    2 genç dağda kayboldu

    Bunun üzerine saat 18.00 sıralarında polisi arayan arkadaşları durumu haber verdi. Olay yerine polis, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iki arkadaşı bulmak için çalışma başlattı.

    3 saatlik çalışmayla bulundu

    DHA'nın haberine göre, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Enes Y. ve Furkan F.'ye ulaşıldı. Yönlerini şaşırdıklarını belirten iki arkadaş, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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