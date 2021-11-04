Kayseri'de 24 yıl hapis cezasıyla aranan firari, yakalandı

Kayseri'de 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 24 yıl 10 hapis cezası bulunan Nazan K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte ve civar illerde birçok hırsızlık olayına karışan ve hakkında 'Hırsızlık', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal' suçlarından kesinleşmiş 24 yıl 10 hapis cezası bulunan Nazan K'nin, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

3 YILDIR ARANAN FİRARİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, düzenlenen operasyonla 3 yıldır aranan Nazan K.’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazan K., cezaevine teslim edildi.