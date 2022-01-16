Kayseri'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kayseri'de birçok suçtan kesinleşmiş 31 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

31 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Ekiplerce, Yeni Mahalle'de yapılan çalışmalarda hakkında ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından 31 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. (46) yakalandı.

YAKALANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.K. cezaevine teslim edildi.