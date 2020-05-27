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- Kayseri'de 52 daireli bina karantinada
Kayseri'de 52 daireli bina karantinada
Bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 52 daireli apartman, tedbir kapsamında karantinaya alındı.
- AA
- 27.05.2020 - 17:24
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, koronavirüs testi pozitif çıktı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu ise hastanın oturduğu apartmanda 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verdi.
52 DAİRELİ APARTMAN KARANTİNADA
Ekipler tarafından, karar üzerine 52 dairenin bulunduğu bina çevresinde gerekli tedbirler alındı. Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını ise Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.