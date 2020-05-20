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- Kayseri'de 6 apartman karantinaya alındı
Kayseri'de 6 apartman karantinaya alındı
Melikgazi ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında aynı sokaktaki 6 binada karantina uygulaması başlatıldı.
- AA
- 20.05.2020 - 20:19
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu 7 kişinin korona testi pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.
7 KİŞİ HASTANEDE YAKINLARI BİNADA GÖZETİM ALTINA ALINDI
Test sonucu pozitif çıkanlar, Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.
Mahalledeki vakanın yakınlarına ve komşularına ait aynı sokaktaki 6 apartmanda ise karantina uygulaması başlatıldı.