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    Kayseri'de 6 apartman karantinaya alındı

    Melikgazi ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında aynı sokaktaki 6 binada karantina uygulaması başlatıldı.
    • AA
    • 20.05.2020 - 20:19
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    Kayseri'de 6 apartman karantinaya alındı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu 7 kişinin korona testi pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.

    7 KİŞİ HASTANEDE YAKINLARI BİNADA GÖZETİM ALTINA ALINDI

    Test sonucu pozitif çıkanlar, Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.

    Mahalledeki vakanın yakınlarına ve komşularına ait aynı sokaktaki 6 apartmanda ise karantina uygulaması başlatıldı.

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