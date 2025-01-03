İHA

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Sarımsaklı Mahallesi sınırlarında bulunan, 8 kilometre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki gizemli su kanalı, sırrını korumaya devam ediyor. Kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığı bilinmeyen bu dev yapı, Tüketiciler Birliği’nin ilginç bir girişimiyle yeni bir boyut kazandı. Birlik, bu kanalı "dünyanın en uzun havuzu" olarak değerlendirip Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na başvurdu.

"KANAL DEĞİL, HAVUZ YAPISINDA"

Kanalın, çift tarafı kapalı olduğu için su akışına uygun olmadığını ve bu nedenle havuz niteliği kazandığını belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

Kayseri’nin çıkışında, 8 kilometre uzunluğunda bir kanal açıldığına dair haberler gördük. Ancak detaylı incelediğimizde, bu yapının bir kanal olabilmesi için bir ucu açık olmalıydı. Burada her iki taraf da kapalı. Dolayısıyla, bu dev çukur bir kanal değil, bir havuz özelliği taşıyor. DSİ ve tarım müdürlüğünün mera arazisinin ortasında böyle bir yapı oluşturması oldukça tuhaf. Eğer yoğun yağış olursa, taşma ihtimali olmadan tamamen suyla dolacaktır. Biz de bu ilginç yapının Guinness Rekorlar Kitabı’na 'dünyanın en uzun havuzu' olarak girmesi için başvurumuzu yaptık. Henüz bir yanıt alamadık, ancak kabul edilirse Kayseri, bu sıradışı yapıyla dünya çapında bir rekora imza atmış olacak.

Bu esrarengiz kanalın işlevi ve amacı henüz netleşmezken, çevredeki meraklı gözler ve tartışmalar devam ediyor.