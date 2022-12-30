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Kayseri'de 89 kişilik ekip kaybolan yaşlı adamı aradı

Kayseri'de 89 kişilik ekip kaybolan yaşlı adamı aradı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 176 gün önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'ın bulunması için 89 kişilik ekip arama yaptı.